В начале учебного года Лицей БГУ остался без директора 21.09.2023, 12:35

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По какой причине — неизвестно.

В начале учебного года Лицей БГУ остался без директора. В официальном телеграм-канале учебного заведения появилась информация о том, что Анна Чубарова, которая руководила им с 2021 года, покидает свой пост. По какой причине — неизвестно.

В четверг, 21 сентября, в телеграм-канале Лицея БГУ появилась запись, в которой написано: «Сейчас Анна Сергеевна оставляет свой пост директора Лицея», а также указаны слова благодарности «за профессионализм в качестве учителя, администратора и директора».

По какой причине директор учебного заведения ушла с должности в начале учебного года, в телеграм-канале не сказано. Кто возглавит Лицей БГУ, также неизвестно. Ранее из двух не связанных между собой источников нам поступала информация, что исполняющей обязанности руководителя назначена Наталья Каранкевич, заместитель директора по учебной работе. Однако официального подтверждения этим данным пока нет.

Напомним, информация о том, что «в начале прошлой недели» Анна Чубарова «была уволена» с должности директора Лицея БГУ, стала появляться еще на выходных. Однако официально она не подтверждалась. Один из наших источников обратил внимание на то, что Анны Сергеевны не было на фото с праздника «Виват, студент БГУ!», который прошел 12 сентября, «хотя она должна была стоять на сцене вместе с деканами». При этом он не знал, с чем могло бы быть связано увольнение руководителя, и называл его «загадочным».

Анна Чубарова стала директором Лицея БГУ в августе 2021-го. Она кандидат биологических наук, доцент. Окончила БГУ и с 2004 года работала на биологическом факультете главного вуза страны. С 2010-го начала преподавать биологию в Лицее БГУ, и уже через четыре года ее назначили заведующей кафедрой естественных наук. До того как возглавить учебное заведение, она пять лет была заместителем директора по учебной работе.

По данным одного из наших собеседников, во время руководства Анны Сергеевны учебное заведение рассталось с «большим количеством педагогов».

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