«Бабушка-коммунистка не признавалась, что была полькой» 21.09.2023, 12:57

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Белорусы рассказали, как искали польские корни.

Новая волна эмиграции обострила интерес к происхождению предков. Белорусы активно ищут польские корни, упрощающие легализацию в Польше.

Сайт MOST собрал такие истории и посмотрели, какие ресурсы могут в этом помочь.

«Ходила в Национальный архив как на работу»

Александр живет в Польше уже второй год и скоро рассчитывает получить карту побыта. Легализация проходила успешно, так что острой необходимости интересоваться польскими корнями у него не было.

— Этой темой занялась моя мама. Она догадывалась, что наша бабушка — полька. Но бабушка всю жизнь молчала: она была ярой коммунисткой, всю жизнь проработала сначала в советской, а потом в белорусской школе — возможно, из-за этого не признавалась своей дочери. Дедушки на тот момент уже не было в живых, и спросить у него мама не могла.

О происхождении бабушки дочь и внук догадывались по косвенным признакам: в ее речи часто проскакивали польские слова. Семья Александра жила на Западной Беларуси, на территории, которая в результате подписания Рижского мирного договора в 1921 году вошли в состав Польши.

— Мама решила обратиться в Национальный архив. Искать подтверждений долго не пришлось, ей выдали не только бабушкино свидетельство о рождении, но и документы прабабушки и прадедушки по материнской линии. Все они оказались поляками.

Пока Александр размышляет, делать ли ему карту поляка.

— Если бы мама обратилась в архив лет десять назад, то сейчас мы бы все уже были с польскими документами, — делится молодой человек.

«Информация о прадедушке нашлась в книге по Всесоюзной переписи населения»

Виктория искала польские корни дольше. Девушка точно знала, что ее прадед был поляком.

— Сначала я обратилась к семейному архиву: собрала все старые фотографии с подписями. По этим небольшим обрывкам и нашей фамилии даже удалось найти небольшую деревеньку под Белостоком. Не уверена, что фамилия происходит от названия этого места, но насколько мне удалось узнать, прадедушка родился недалеко от тех мест.

Виктория стала ходить в Национальный архив как на работу: искала информацию в домовых и церковных книгах:

— У нас не самая редкая фамилия, поэтому пришлось перерыть ворох документов. Но найти прадедушку не удавалось.

В какой-то момент девушка стала сомневаться, что удастся отыскать информацию. Но решив попытать удачу в последний раз, Виктория все же отыскала родственника.

— Информация о прадедушке нашлась в книге по Всесоюзной переписи населения 1925-1926 годов. Вот только когда у него спросили, кем он себя считает, прадедушка ответил, что белорусом. Так и записали. Я не сильно расстроилась: карта поляка облегчила бы процесс получения документов, но и без нее при сильном желании легализоваться в Польше реально. А еще берет гордость за то, что мои предки были верны своим взглядам: прадедушка и его сын всю жизнь были беларускамоўнымі, росли, учились и рожали детей на территории Беларуси. Обижаться на выбор моего прадедушки было бы неправильно.

Что делать, если вы не в Беларуси

Александр и Виктория искали родственников, находясь на территории Беларуси — у них был доступ к семейному и национальному архивам. Но что делать, если вы находитесь за пределами Беларуси, а найти информацию очень хочется?

MOST сделал подборку ресурсов для поиска корней.

familysearch.org — сайт с понятной навигацией. Платформу можно использовать для создания виртуального семейного древа, а также поиска людей. Достаточно ввести фамилию и место, где жил человек. Работает и с данными белорусов.

partizan.by — у этого ресурса более узкая специфика: он поможет отыскать информацию о белорусах, которые во время Второй мировой войны сражались на территориях Беларуси, Украины, Польши и России. Для поиска пропавшего без вести родственника достаточно указать его ФИО и год рождения.

nobility.by — на форуме собраны шляхетские фамилии. Можно отыскать историю знатного рода и даже узнать, кто стоял у его истоков.

radzima.net — белорусско-польский сайт, который позволяет искать предков, живших на территориях Беларуси, Литвы и Подляшья. Некоторая информация ресурса находится в открытом доступе, а с платной подпиской можно будет узнать, к какой религии принадлежал человек, получить прямые ссылки на метрические книги и доступ к подробным картам начала XX века.

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