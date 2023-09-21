В России возникла нехватка свинины 21.09.2023, 13:05

Образовался дефицит.

В России из-за сокращения поголовья свиней и более высоких экспортных цен на мясо образовался дефицит свинины.

«Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», — рассказал «Известиям» председатель совета Ассоциации крестьянских хозяйств России (АККОР), создатель хозяйства «Теплый стан» Александр Шипулин.

По его словам, только в Краснодарском крае по разным причинам поголовье свиней уменьшилось на 22,7 тыс. голов. В зоне риска находятся еще несколько десятков тысяч, которым угрожает африканская чума свиней (АЧС).

В то же время экспортные цены на свинину превышают внутрироссийские, что делает более привлекательным для производителей экспорт своей продукции.

«В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению», — объяснил руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

В АККОР прогнозируют рост цен на свинину в ближайшее время на 10-20%. Однако в Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции — 5%. По словам гендиректора объединения Юрия Ковалева, угроза АЧС существует в основном в южных регионах страны, которым «будет сложно продавать мясо и куда-то его вывозить». Поэтому болезнь не станет основным фактором подорожания.

«Охлажденная свинина перевозится на любые расстояния, при соблюдении условий хранения она спокойно может храниться в течение месяца и быть доставлена в любой субъект», — добавил Ковалев.

Тем не менее он подчеркнул, что производители не могут «абстрагироваться» от роста логистических издержек и стоимости ветпрераторов, а также от дефицита квалифицированных работников, которым необходимо повышать зарплаты.

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