Сборная Беларуси по футболу вылетела из топ-100 рейтинга ФИФА 21.09.2023, 13:09

Возглавляет же рейтинг команда Аргентины.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала сентябрьский рейтинг национальных команд. По сравнению с предыдущим реестром сборная Беларуси опустилась на семь позиций.

Сегодня национальная сборная Беларуси находится на 105-м месте. До этого наша команда располагалась на 98-й строке.

Напомним, что в сентябре белорусы провели два матча в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года. Футболисты под руководством нового главного тренера Карлоса Алоса сыграли вничью с Андоррой (0:0) и уступили Израилю (0:1).

Андорра, к слову, идет в рейтинге 153-й. Зато белорусов опережают, например, сборные Уганды (89-е место), Бенина (94), Кыргызстана (96) или Мавритании (99). Возглавляет же рейтинг команда Аргентины.

Впрочем, нынешняя позиция белорусов не антирекорд. В свое время наша сборная была 146-й. А ее наилучшее достижение — 36-е место.

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