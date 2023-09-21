Сборная Беларуси по футболу вылетела из топ-100 рейтинга ФИФА
- 21.09.2023, 13:09
Возглавляет же рейтинг команда Аргентины.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала сентябрьский рейтинг национальных команд. По сравнению с предыдущим реестром сборная Беларуси опустилась на семь позиций.
Сегодня национальная сборная Беларуси находится на 105-м месте. До этого наша команда располагалась на 98-й строке.
Напомним, что в сентябре белорусы провели два матча в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года. Футболисты под руководством нового главного тренера Карлоса Алоса сыграли вничью с Андоррой (0:0) и уступили Израилю (0:1).
Андорра, к слову, идет в рейтинге 153-й. Зато белорусов опережают, например, сборные Уганды (89-е место), Бенина (94), Кыргызстана (96) или Мавритании (99). Возглавляет же рейтинг команда Аргентины.
Впрочем, нынешняя позиция белорусов не антирекорд. В свое время наша сборная была 146-й. А ее наилучшее достижение — 36-е место.