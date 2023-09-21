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Тайник с сокровищами нашли в затонувшем святилище в Египте

  • 21.09.2023, 13:13
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Тайник с сокровищами нашли в затонувшем святилище в Египте

Среди них — «символ стабильности».

Исследуя канал у средиземноморского побережья Египта, подводные археологи обнаружили затонувший храм и святилище, наполненное древними сокровищами, пишет «Хайтек».

Храм, частично обрушившийся «во время катастрофы» в середине второго века до нашей эры, изначально построили для бога Амона. Это древнеегипетский бог черного небесного пространства, воздуха. Позже, при Новом царстве — бог Солнца (Амон-Ра). Согласно заявлению Европейского института подводной археологии (IEASM), фараоны ходили в храм «чтобы получить от верховного бога древнеегипетского пантеона титулы своей власти как вселенские цари».

Ныне заброшенное здание когда-то было частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абу-Кир. Сейчас он находится под водой, примерно в 7 км от современного побережья Египта. Его разрушило сильное землетрясение.

Исследуя храм, археологи раскопали множество «сокровищ и тайн», пишут представители IEASM, в том числе серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые контейнеры. Когда-то их использовали для хранения духов или жирных мазей.

Также на этом месте дайверы обнаружили подземные сооружения, которые поддерживаемаются «хорошо сохранившимися деревянными столбами и балками», которые датируются V веком до нашей эры, говорится в заявлении.

«Очень трогательно обнаружить такие хрупкие предметы, которые остались нетронутыми, несмотря на жестокость и масштабы катаклизма», — отметил Франк Годдио, президент IEASM и французский подводный археолог, руководивший раскопками.

К востоку от храма археологи обнаружили греческое святилище, посвященное Афродите, богине любви, и многочисленные артефакты, в том числе импортные бронзовые и керамические предметы. «Это показывает, что у греков, которым разрешили торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов [между 688 г. до н. э. и 525 г. до н. э.], были святилища для своих богов», — пишут археологи в заявлении.

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