«Какой красавчик!»: жители Крыма радуются удару по военной авиабазе РФ «Саки» 1 21.09.2023, 13:17

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Реакцию крымчан показали на видео.

В соцсетях появились первые видео с реакциями жителей временно подконтрольного РФ Крыма на ракетный удар по военному аэродрому «Саки».

Согласно данным Службы безопасности Украины, в результате атаки там было уничтожено или повреждено около 12 самолетов (Су-24 и Су-30) и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Кроме того, в прокремлевских Telegram-каналах сообщают о ликвидации около 30 оккупантов.

Есть также информация, что на территории аэродрома находилась база подготовки операторов беспилотников-камикадзе.

В то же время, если судить по реакциям очевидцев, потери российской армии в результате ударов по ее объектам на территории полуострова местных жителей мало волнуют, а у некоторых даже вызывают нескрываемый восторг, пишет nv.ua.

Russian occupiers are very nervous in Ukrainian Crimea



Local media report that #Crimea has suffered the most massive drone attack of all time.



Residents of Yevpatoriya, Dzhankoi, Balaklava, Sevastopol, Saky, Novofedorivka and other cities report the sounds of work of air… pic.twitter.com/lEUIYxkQmi — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023

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