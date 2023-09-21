Как выглядит самая дешевая квартира в минском ЖК, построенном на месте колонии 1 21.09.2023, 13:28

Квадратный метр оценили в 1777 долларов.

Этот жилой комплекс на улице Кальварийской в Минске начали строить в 2008 году. Рос миниполис «Каскад» из высоток со своеобразной архитектурой на месте снесенной исправительной колонии. Осваивала освобожденный от построек участок компания «Юнивест-М». Сегодня первым домам жилого комплекса уже больше 10 лет. Журналисты realt.by нашли самую недорогую квартиру (при этом − со стильным ремонтом) в этом комплексе.

Концепция жилого комплекса была амбициозной для тех лет − дворы без машин, свой детский сад, множество полезной инфраструктуры внутри квартала. Автором проекта стал известный белорусский архитектор Борис Школьников. Сегодня жилой комплекс «Каскад», состоящий из шести домов, полностью сдан. Первым многоэтажкам миниполиса − уже более 10 лет, а последние высотки достроили лет 5 назад.

Квартира находится на улице Скрыганова, 4/А в доме 2012 года постройки повышенной комфортности с монолитно-каркасными стенами.

Общая площадь квартиры — 42,2 квадрата. Хозяева не отделяли кухню от жилой комнаты стенами и дверью, получив большое функциональное пространство. Квартира полностью меблирована и готова к проживанию.

На полу в квартире уложена плитка и инженерная доска. В зоне готовки − встроенная кухня с импортной бытовой техникой: варочная панель, духовой шкаф, холодильник, вытяжка, посудомойка, стиральная машина, телевизор. В однушке нашлось место и для оборудованной гардеробной с системой IKEA. В санузле − современная керамическая плитка импортная сантехника.

У большого окна рядом с выходом на лоджию расположился рабочий стол.

Рядом с домами есть вся необходимая инфраструктура: детский сад и школа, магазины «Корона», «Остров чистоты», «Мясной край» и «БелМаркет», рестораны и кафе, тренажерные залы, парикмахерские, развивающие детские студии и многое другое.

Въезд во двор осуществляется через шлагбаум, есть большое количество парковочных мест, а также в 40 метрах от дома расположен паркинг на 1000 машиномест.

До станции метро «Молодежная» и остановки наземного транспорта − 5−10 минут пешком.

Стоимость квартиры — 75 тысяч долларов (1777 — за метр).

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