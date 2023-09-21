«Ну и фокусник, терпение заканчивается» 1 21.09.2023, 13:37

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В Гродно водитель хитро сокращает путь домой.

Водитель Lada Vesta из Гродно чуть ли не ежедневно выполняет «фокусы» на глазах жителей многоэтажки по улице Дзержинского. Он приезжает в их двор, затем карабкается на склон и уезжает вдаль, сокращая путь домой. Терпение местных жителей заканчивается.

С редакцией «АвтоГродно» связался один из жильцов дома по улице Дзержинского, 127Б.

– Хочу обратиться к водителю Lada. Уже на протяжении двух недель, а то и более, незнакомец срезает путь через наш двор по дороге к себе домой. Причем делает это достаточно вероломно. Наш двор тупиковый, но мужчина заезжает на парковку, затем находит свободное парковочное место и через него выезжает на зеленую зону, а затем прямиком к себе во дворы на 2-й переулок Дзержинского, – говорит белорус.

Мужчина делится видео с камеры наружного наблюдения:

– Это последний пример, камера засняла ситуацию 19 сентября, но таких видео много, – рассказывает читатель.

Отметим, что к месту назначения можно свободно доехать через 2-й переулок Дзержинского, длина пути примерно та же.

– Прошу водителя прекратить выезды за пределы парковки и прекратить движение по зеленой зоне. На записях камер номерные знаки LADA отлично просматриваются. Насколько я понимаю, запись в ГАИ еще не отправляли, но терпение у жителей дома заканчивается, – обращается автор.

Позже стало известно, что Госавтоинспекция провела проверку. Установлено, что нарушителем оказался 29-летний житель города Гродно. Вину он признал. Водителю вынесено предупреждение.

В ГАИ обратили внимание, что повторное нарушение Правил дорожного движение влечет более серьезное наказание.

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