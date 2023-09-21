Были «события» и на российской территории: в ГУР заинтриговали ночными ударами по оккупантам 21.09.2023, 13:33

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Их масштаб — знаковый.

В Крыму сегодня была взрывная ночь: беспилотники устроили самую массовую атаку на полуостров с начала войны. Однако в ночь на 21 сентября были события не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории России.

Об этом «24 каналу» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отметив, что мероприятия будут продолжены.

«Можем приоткрыть, что этой ночью были события не только на временно оккупированных украинских территориях. Очень важны события в Крыму, конечно. Действительно знаковые, но так же и на территории самой так называемой России», – сказал Юсов.

Представитель украинской разведки добавил, что говорится об объектах, связанных с логистикой россиян. В частности, с обеспечением логистических возможностей, а также горюче-смазочными материалами.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины вместе с Военно-Морскими Силами ударили по военному аэродрому РФ в оккупированном Крыму. Для этого использовали украинские ракеты «Нептун». В пабликах оккупантов заявили о «самой масштабной атаке» дронов на Крым.

Андрей Юсов отметил, что события этой ночи показывают, что интенсивность, динамика действий украинских Сил безопасности и обороны растет и будет расти и дальше.

«Что касается «самой массовой» – думаю, пусть считают оккупанты. Мы должны действовать дальше себе по своим планам», – подчеркнул представитель украинской разведки.

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