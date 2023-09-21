Ни жив, ни мертв Сергей Ильченко, «Деловая столица»

21.09.2023, 13:45

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Сергей Ильченко

По Кадырову есть интересные нюансы.

Технически Рамзан Кадыров скорее всего, жив. Но есть нюансы.

У Кадырова — тяжелая почечная недостаточность. Чтобы не умереть, ему нужен гемодиализ, примерно раз в неделю. Гемодиализ ему могли организовать и в Чечне, а в ЦКБ, он, скорее всего, приехал по поводу пересадки почки. По слухам – пытались, не прижилась, готовится следующая попытка. Это означает, что Кадыров задержится в ЦКБ месяца на два, но при этом будет в состоянии дергать за необходимые ниточки. Правда, с учетом особенностей Чечни, вождь, прикованный к московской больничной палате, очень уязвим. То есть два, пусть даже три месяца – возможно, но это крайний срок. Дальше нужно вставать и идти. Или уже никуда не идти.

В каком состоянии Кадыров сейчас? Скорее всего – в относительном порядке и относительно работоспособен, по крайней мере, способен принимать решения и отдавать указания. Слухи о его пребывании в коме, скорее всего, распущенные по его указанию, с целью отследить реакции на них. Но в этой конструкции режет глаз постоянное «скорее всего», обозначая границы неопределенности. Достоверной информации о состоянии Кадырова все-таки нет. Он может быть и в коме, и мертв, он мог умереть в результате отравления, спровоцировавшего почечную недостаточность. И, даже если это не так, после его смерти версия об отравлении обязательно будет вброшена в оборот. В зыбком и мутном мире российской политики, с большими зазорами неопределенности, состояние Кадырова лучше всего описывает модель, известная как «кот Шредингера». Это означает, что анализировать следует все варианты.

Как долго может прожить Кадыров?

Сопутствующие заболевания осложняют, а иной раз и исключают трансплантацию. Возможно, с Кадыровым случилось именно это. Впрочем, причин неудач при пересадке почки может быть множество. На гемодиализе можно жить очень долго, но процесс требует тщательности. Да, рекордсмены живут сейчас и 20-30 лет, но это, скорее, вопрос удачи. Естественно, в сочетании с хорошей клиникой, большой заботой о здоровье пациента между сеансами гемодиализа и отсутствием людей, заинтересованных в его смерти, и способных влиять на проведение процедуры. Андропов, к примеру, прожил на гемодиализе чуть больше года – да, это было давно, но и тогда это было очень мало, с учетом того, что Генеральный секретарь получал лучшее, что только могла предоставить советская медицина.

Иными словами, Кадыров пребывает в неопределенности. Ему могут все-таки пересадить почку, и она приживется – но и там все не просто, срок жизни чужой почки ограничен 10-15 годами максимум. Его могут долго держать на диализе. Дон не то, чтобы умирает… но может внезапно умереть.

Вообще говоря, все люди смертны, и очень часто смертны внезапно. К тому же очередная генерация обитателей Кремля стареет и подходит к возрастному пределу. Насколько состояние здоровья Кадырова хуже, чем у других кремлевских старцев и полустарцев, в частности, у Путина, сказать трудно. Но история с Кадыровым вышла наружу, и этим дала повод оценить устойчивость путинско-кремлевской стены при выпадении из нее одного из значимых кирпичей.

После Кадырова: три сценария

Первый сценарий: Кадыров умирает медленно. Вероятный наследник, старший сын Кадырова, Ахмат, был представлен Путину, но 18 лет ему исполнится только в ноябре. Между тем, в Чечне существует возрастной ценз для главы республики – 30 лет. Закон, конечно, можно изменить, но это потребует времени и оставит неприятный осадок. Кроме того, мажор, воспитанный в тепличных условиях – а Ахмат именно такой мажор — не усидит на месте Кадырова, оставшись без папиного покровительства. В самом лучшем для него случае он станет марионеткой одной из теневых фигур, которые всплывут в кадыровском окружении. Но, во-первых, в тени в Чечне это не удержится, а во-вторых, у других претендентов на управление Ахматом-куклой возникнут вопросы. Неготовность Кадырова-младшего войти в политику, заменив отца – дело, конечно, поправимое, но его постепенный ввод в чеченскую и российскую политическую систему потребует времени. Хватит ли у Рамзана Кадырова времени на плавную передачу власти? Особенно с учетом того, что сам он пришел к ней, опираясь на московские штыки и беспощадный террор, что наследственная передача власти чужда чеченцам и не имеет прецедентов в их истории, а антикадыровское сопротивление хотя и придавлено, но не уничтожено, а лишь ушло под спуд. Конечно, клан Кадырова сегодня контролирует Чечню, но только с московской поддержкой. И даже с такой поддержкой без сильного лидера его сметут.

Объективно оценивая ситуацию, Кадырову понадобится 10, а лучше – все 12 лет, чтобы оформить престолонаследие. Есть ли они у него? Скорее нет, чем да. Кроме того, маломобильное состояние Кадырова, связанного гемодиализом, станет его постоянной уязвимостью, той самой кадыровой кощеевой иглой, сломать которую обязательно найдутся охотники. В сочетании с отсутствием подходящего наследника это может привести и к разборкам внутри клана, вплоть до вооруженных конфликтов. В ходе которых в клане все-таки выявится лидер, и не обязательно лояльный Кремлю.

Второй сценарий: Кадыров умирает быстро, и Кремль делает ставку на создание «нового Кадырова». Как вариант, устав от медленного умирания Кадырова и порождаемой им вялотекущей смуты, одна из башен Кремля ускоряет события. Возникает вопрос: из кого лепить нового властителя Чечни?

Сам Кадыров называл своим преемником Адама Делимханова, но давно. В сентябре 2009 года он заявил: «Если меня не станет, дело Кадырова будет продолжено. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я подготовил человека, который может меня заменить (…) Я считаю, что Адам лучше меня».

Но с того времени прошло 14 лет, и оценки, а также планы могли измениться. Подросли новые игроки. Кроме того, 14 июня текущего года Делимханов был ранен, и с тех пор не появлялся на публике.

Российские источники называют также главу чеченского парламента Магомеда Даудова и вице-премьера Чечни по силовому блоку, командира отряда СОБР «Ахмат» Абузайда Висмурадова. Но проблема в том, что без Кадырова его окружение немедленно рассыплется на несколько враждующих команд. И на какую фигуру не поставь, другие никуда не денутся, и не факт, что впишутся в интересы нового лидера. И есть еще семья Кадырова — коллективный игрок без явного лидера, но с большими связями. Без лидера семья не может выиграть, но у нее будут планы на самосохранение, и она, исполняя их, может подкрепить своими связями совсем другую фигуру, не ту, которую выбрал Кремль. В том числе и из диаспоры, сделав ставку на уход из России. И лидер из состава семьи может внезапно всплыть. Иными словами, идя по варианту №2, Кремль должен будет дать гарантии семье Кадырова, по схеме передачи власти от Ельцина к Путину, и другим претендентам. И даже в этом случае его ожидают сильные турбулентности в Чечне, а также в тех местах России, где кадыровцы укрепились, и имеют прочные интересы, включая Москву. Все это тоже, конечно, поправимо, но потребует времени и ресурсов для стабилизации новой конфигурации чеченской власти, как финансовых, так и силовых, в виде введенных в Чечню дополнительных нечеченских формирований. А ресурсов сейчас в обрез, все съела «СВО». Тем не менее, этот сценарий нужно признать самым вероятным.

Объективно оценивая ситуацию, Кадырову понадобится 10, а лучше – все 12 лет, чтобы оформить престолонаследие. Есть ли они у него? Скорее нет, чем да. Кроме того, маломобильное состояние Кадырова, связанного гемодиализом, станет его постоянной уязвимостью, той самой кадыровой кощеевой иглой, сломать которую обязательно найдутся охотники. В сочетании с отсутствием подходящего наследника это может привести и к разборкам внутри клана, вплоть до вооруженных конфликтов. В ходе которых в клане все-таки выявится лидер, и не обязательно лояльный Кремлю.

Второй сценарий: Кадыров умирает быстро, и Кремль делает ставку на создание «нового Кадырова». Как вариант, устав от медленного умирания Кадырова и порождаемой им вялотекущей смуты, одна из башен Кремля ускоряет события. Возникает вопрос: из кого лепить нового властителя Чечни?

Сам Кадыров называл своим преемником Адама Делимханова, но давно. В сентябре 2009 года он заявил: «Если меня не станет, дело Кадырова будет продолжено. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я подготовил человека, который может меня заменить (…) Я считаю, что Адам лучше меня».

Но с того времени прошло 14 лет, и оценки, а также планы могли измениться. Подросли новые игроки. Кроме того, 14 июня текущего года Делимханов был ранен, и с тех пор не появлялся на публике.

Российские источники называют также главу чеченского парламента Магомеда Даудова и вице-премьера Чечни по силовому блоку, командира отряда СОБР «Ахмат» Абузайда Висмурадова. Но проблема в том, что без Кадырова его окружение немедленно рассыплется на несколько враждующих команд. И на какую фигуру не поставь, другие никуда не денутся, и не факт, что впишутся в интересы нового лидера. И есть еще семья Кадырова — коллективный игрок без явного лидера, но с большими связями. Без лидера семья не может выиграть, но у нее будут планы на самосохранение, и она, исполняя их, может подкрепить своими связями совсем другую фигуру, не ту, которую выбрал Кремль. В том числе и из диаспоры, сделав ставку на уход из России. И лидер из состава семьи может внезапно всплыть. Иными словами, идя по варианту №2, Кремль должен будет дать гарантии семье Кадырова, по схеме передачи власти от Ельцина к Путину, и другим претендентам. И даже в этом случае его ожидают сильные турбулентности в Чечне, а также в тех местах России, где кадыровцы укрепились, и имеют прочные интересы, включая Москву. Все это тоже, конечно, поправимо, но потребует времени и ресурсов для стабилизации новой конфигурации чеченской власти, как финансовых, так и силовых, в виде введенных в Чечню дополнительных нечеченских формирований. А ресурсов сейчас в обрез, все съела «СВО». Тем не менее, этот сценарий нужно признать самым вероятным.

Словом, и у смерти, и, в особенности, у полусмерти Кадырова, вроде бы и не мертвого, но балансирующего на грани между жизнью и смертью, много разных лиц, и совсем нет хороших сценариев для Кремля. Зато там есть масса отличных возможностей для Украины. Грех будет ими не воспользоваться.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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