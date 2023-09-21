Удар по штабу Черноморского флота РФ в Крыму: спутник показал разгромные последствия 1 21.09.2023, 13:59

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Одно из зданий полностью разрушено.

В сети появились первые спутниковые снимки последствий удара по командному пункту Черноморского флота РФ возле поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму.

На свежих спутниковых снимках Planet Labs, опубликованных проектом «Схемы», за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

Согласно карте военных объектов там размещен 744-й Центр связи командования ЧФ РФ.

Утром 20 сентября во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Затем стало известно, что они были результатом успешного удара по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, что недалеко от Севастополя.

Как сообщило издание Defense Express, речь идет о защищенном резервном командном пункте Черноморского флота РФ. Этот командный пункт был создан еще в советское время, а во время аннексии Крыма в 2014 году был захвачен одним из первых. Поэтому украинским военным было хорошо известно о нем.

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