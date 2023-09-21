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Олимпийский чемпион из РФ пришел в бешенство из-за поддержки Украины легендой спорта

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  • 21.09.2023, 14:23
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Олимпийский чемпион из РФ пришел в бешенство из-за поддержки Украины легендой спорта
Доминик Гашек

Российский хоккеист устроил истерику после правды о войне.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников в очередной раз оскорбительно высказался в адрес легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека. Россиянин возмутился тем, что двукратный обладатель Кубка Стэнли поддерживает Украину и обвиняет РФ в убийствах мирных жителей.

Об этом Кожевников заявил в комментарии изданию «Спорт-Экспресс». Бывший хоккеист, который брал «золото» Игр в Сараево-84 и Калгари-88, признался, что хотел бы лично пообщаться с Гашеком и узнать, почему он не поддерживает преступную войну России против Украины.

Александр Кожевников
Гашек в Бородянке

«Подлец! Гаденыш! Я же помню, как на турнире в Швейцарии он бегал за нашими игроками. Хотел пообщаться, посидеть с нами за одним столом. Затем в «Баффало» и «Детройте» играл с русскими – ни споров, ни конфликтов. К концу карьеры подписал контракт со «Спартаком». Восторгался Москвой, русским менталитетом. Казалось – нормальный парень. И вдруг Гашека переклинило. То ли вышел на тренировку без шлема и шайба попала в лоб, то ли в другом месте по голове настучали. Но на шестом десятке у человека явно встряхнуло лампочку. Такой бред несет!» – сказал Кожевников.

Ранее Гашек выступил с призывом к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выплатить Украине часть своих доходов из-за участие в турнире российских спортсменов. Кроме того, чех рассыпался в благодарностях украинцам за то, что «они защищают не только свою страну, но и свободу мира». Он также признался, что его вдохновляют воины ВСУ, которые уверены в своей победе над российскими агрессорами.

Напомним, Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

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