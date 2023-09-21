Ученые выяснили, как употребление чая влияет на мозг человека 21.09.2023, 14:31

1,658

В лингвистическом эксперименте приняли участие 100 человек.

Исследователи из Пекинского университета провели серию экспериментов, чтобы узнать, может ли чай улучшить интеллектуальную работу мозга и так называемое конвергентное мышление.

Об этом пишет The Daily Mail.

Это разновидность мышления, которую мы используем для решения проблем. Полученные выводы показывают, что регулярное употребление чая несет пользу интеллекту, а также многие другие плюсы для здоровья, к которым можно отнести и увеличение продолжительности жизни.

Результаты экспериментов показали, что чай особенно хорошо помогает справляться со сложными задачами. Причем любители чая отличаются особой стойкостью в плане решения этих проблем, и при этом они не устают.

В экспериментах приняли участие 100 человек, проходивших тесты на словарные ассоциации или другие лингвистические задачи разной сложности. Каждому участнику давали возможность выпить чашку воды или стакан чая одинаковой температуры.

Было установлено, что любители чая лучше справлялись с решением тестов, чем употреблявшие воду, особенно когда требовалось сложное креативное мышление. А вот при низком уровне сложности влияние чая в этом вопросе было минимальным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».