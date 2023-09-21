Мать витебского школьника отсудила у магазина компенсацию морального вреда за плохие ботинки 21.09.2023, 14:41

Как у нее получилось?

Летом витеблянка купила для своего сына-школьника полуботинки за 100,52 рубля, вероятно, в магазине «Марко». Обувь оказалась с дефектом, и женщина решила требовать от магазина возврата денег, пишет телеграм-канал «LIVE Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

Однако за время с покупки полуботинки подорожали до 103,60 рубля. Женщина потребовала, чтобы ей вернули именно эту сумму.

Работники магазина утверждают, что были согласны ей выплатить эти лишние 3,08 рубля, но попросили у женщины паспорт — для оформления расходного ордера.

Но покупательница отказалась давать документ. Она пошла жаловаться в горисполком и в управление торговли облисполкома. А в итоге и вовсе подала в суд на получение этих 3 рублей и компенсации морального вреда в размере 50 рублей.

Суд Первомайского района Витебска действительно встал на сторону женщины: обязал магазин вернуть 3,08 рубля, неустойку 3,39 и компенсацию морального вреда в размере 35 рублей.

Магазин еще при этом должен заплатить суду госпошлину 185 рублей.

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