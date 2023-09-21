Стало известно, кто помог разгромить военную авиабазу РФ «Саки» 21.09.2023, 14:50

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На аэродроме вели постоянную разведку.

Ночь против 21 сентября была очень неспокойной для русских захватчиков. СБУ совместно с ВМС ударили по аэродрому в Саках. Помогали им в этом агенты «Атеш».

В украинском партизанском движении отметили, что «Атеш» помог СБУ и ВМС нанести удар по аэродрому.

«Разведка дала свои плоды! В течение полугода наши агенты вели постоянную разведку аэродрома «Саки», с которого регулярно наносятся удары по подконтрольной Украине территории», – отмечают в «Атеше».

В движении добавили, что благодаря предоставленной информации Силы обороны Украины имели возможность поразить эту цель. В то же время, отмечают, что опубликованная ими информация не демонстрирует весь объем данных, которые передает «Атеш».

«Продолжаем собирать информацию для уничтожения российских военных объектов, которым не место на украинской земле Присоединяйся к нам и веди борьбу против оккупантов!» – призывают они.

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