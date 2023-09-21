Мировой разработчик онлайн-казино закрывает офис в Беларуси 21.09.2023, 14:53

Компания отказалась от планов сделать «крупнейший хаб в Европе».

Evolution Gaming — разработчик игр для онлайн-казино — до конца года закроет офис разработки в Минске. Об этом белорусскую команду уведомил в своем письме CEO Мартин Карлсунд, пишет devby.io.

Как следует из письма, топ-менеджмент Evolution Gaming принял решение закрыть офис, проанализировав условия работы в Минске.

«В нынешней политической и социальной неопределенности в Беларуси мы, к сожалению, не гарантируем, что сможем выступать в качестве хорошего работодателя для наших сотрудников», — говорится в письме.

По словам CEO, решение закрыть офис «было непростое»: «Два года назад мы открыли минский хаб с намерением сделать его одним из крупнейших инженерных хабов в Европе. И до сих пор надеялись, что не придется менять наши амбициозные планы».

До конца этого года минская команда должна закончить все проекты, которые находятся в завершающей стадии. Остальные проекты планируется передать инженерным командам в других локациях.

Закрытие минского офиса затронет около 80 специалистов. По информации издания, им предложили релокейт в польский офис компании, куда за прошлый и этот год уже переехало много специалистов из Беларуси. В частности, в LinkedIn нашли профили 170+ работников Evolution Gaming, указавших Польшу в качестве актуальной локации. На сайте компании размещено около 20 вакансий для работы в Варшаве (и ни одной — для работы в Беларуси).

Правда, релоцироваться сотрудники могут только за свой счет. «Финансовую поддержку при переезде отменили около полугода как. Компания только поможет с оформлением документов. Зарплату дают выше, чем в Беларуси, но по большому счету эта разница покрывает налоги», — рассказал один из сотрудников.

Минский офис разработки Evolution Gaming открылся в 2019 году. В том же году белорусское юрлицо «Эволюшн Продактс Девелопмент» стало резидентом ПВТ (и продолжает оставаться). В январе 2020 года Head of Engineering Operations компании рассказала, почему казино-гигант выбрал Беларусь и какие планы у минского офиса.

Весной этого года появились предпосылки к уходу Evolution Gaming из Беларуси. Компания объявила о масштабной реорганизации работы. В результате в группе компаний в инженерных департаментах была ликвидирована должность Process Master. Такую позицию занимали около 20 сотрудников, часть из них работала в Беларуси. Одновременно начал плавно расформировываться минский офис. Часть сотрудников релоцировалась, часть была уволена. Под сокращение, в частности, попали около 20−25 человек из команд QA.

По словам источника, «руководство объяснило это тем, что команда должна быть в одной локации. Этой локацией выбрали Ригу/Варшаву. Нам сообщили, что теоретически мы можем своими силами переехать в Польшу и пройти собеседование в другую команду, но для этого должна быть открыта позиция. И вообще политика изменилась (в начале войны предлагали релокейт всем), и они стараются закрывать вакансии местными специалистами».

«Эволюшн Продактс Девелопмент» — пока еще действующее юрлицо. Но на сайте Evolution Gaming в перечне локаций Беларуси уже нет.

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