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Украина и Польша договорились найти общее решение по экспорту зерна

  • 21.09.2023, 15:03
Украина и Польша договорились найти общее решение по экспорту зерна

В ближайшие дни стороны проведут следующие переговоры.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

«Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни стороны проведут следующие переговоры. Польская сторона изучит к тому времени украинский план по экспорту и подготовит свои предложения.

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