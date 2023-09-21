Украина и Польша договорились найти общее решение по экспорту зерна
- 21.09.2023, 15:03
В ближайшие дни стороны проведут следующие переговоры.
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
«Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта», — говорится в сообщении.
В ближайшие дни стороны проведут следующие переговоры. Польская сторона изучит к тому времени украинский план по экспорту и подготовит свои предложения.