Российский военнопленный рассказал, что закапывали в лесу в Беларуси 1 21.09.2023, 15:11

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Разговор с ним опубликовал украинский генерал Сырский.

Российский военнослужащий Евгений Плахотьков попал в плен на юге Украины (в Клещеевке под Бахмутом). Короткий разговор с ним опубликовал генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Россиянину 24 года, он из Алтайского края. Говорит, что повестку получил на свадьбе. Ему обещали, что после полугода обучения отправят домой, а в итоге оказался на фронте в Украине. Но перед этим Плахотьков был в Беларуси, и никакой подготовки он не получил.

«В Беларуси я на занятия совсем не ходил, — рассказывает военнопленный. — Я был постоянным дежурным по столовой. По словам ребят, [они] ходили по лесу, закапывали какашки…»

Российский военный говорит, что на фронт попал с амуницией, которую получил в Беларуси, или же еще раньше — в РФ. Он сетует на плохое снабжение российских подразделений на фронте и на то, что их, мобилизованных, бросают в бой, не жалея, называя «мясом». Евгений Плахотьков собирался имитировать сумасшествие, думал о суициде.

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