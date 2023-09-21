ВСУ прорвали «линию Суровикина» и высадили пехоту далеко за ее пределами
- 21.09.2023, 15:17
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Спутниковые снимки показали масштаб прорыва.
Продолжает поступать информация о прорыве ВСУ так называемой «линии Суровикина» в Запорожской области в рамках контрнаступления украинской армии.
OSINT-аналитики смогли геолоцировать видео россиян, опознав новое продвижение украинских военных на Южном фронте.
«Судя по недавно загруженному россиянами видео видно, что украинские войска успешно прорвали «линию Суровикина» и высадили пехоту за ее пределами. Спутниковые снимки подтверждают эти события, намекая на то, что украинская техника пересекает «линию Суровикина», - пишет в своем Twitter-аккаунте отставной украинский военный, OSINT-аналитик Tatarigami_UA.
Чуть южнее первого изображения на видео запечатлен перекресток, обстрелянный российской армией.
На заднем плане виден горящий участок возле «линии Суровикина», а наличие черного дыма на снимке говорит о том, что загорелся какой-то объект.
Используя данные геолокации из видео, становится очевидным, что ВСУ эффективно выполнили маневры, отбросив противника и воспользовавшись брешью в его обороте.
Передовые подразделения украинской армии продвинулись вплотную к Вербовому, преодолевая противотанковые траншеи, минные поля и «зубы дракона».
Сильно отредактированное российское видео оставляет неясность относительно того, создали ли ВСУ плацдарм.
«Это обнадеживающий и позитивный знак, и нет сомнений в том, что россияне попытаются преуменьшить его значение. Следующие несколько дней покажут, станет ли проникновение прорывом», - подчеркивает эксперт.