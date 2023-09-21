В Беларуси грядет сезон гриппа и простуд 3 21.09.2023, 15:44

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Врач дал советы — что делать, чтобы не заболеть.

Когда начнется кампания по вакцинации против гриппа? Можно ли делать в один день две прививки от COVID-19 и гриппа? В какой период ожидается сезонный подъем заболеваемости? Об особенностях нынешнего эпидемического сезона рассказал порталу «Здоровые люди» заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

Когда можно будет привиться от гриппа

Каждый год в нашей стране более 4 млн человек заболевают респираторными инфекциями, более половины — дети.

В этом году кампания по вакцинации против гриппа традиционно стартует с начала октября. Завершится в ноябре. Кроме того, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.

— Согласно разработанному Минздравом порядку вакцинации, допускается совместное введение вакцин против гриппа и COVID-19 (т.е. в один день) за исключением живых вакцин. Данные прививки тоже могут проводиться в один день со всеми прививками, предусмотренными Национальным календарем профилактических прививок, а также перечнем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Исключением также являются живые вакцины.

Игнатов добавил, что если проведение профилактических прививок против гриппа и коронавируса в один день почему-то невозможно, то следует сделать минимальный интервал в две недели между введением двух вакцин.

Какими вакцинами будут прививать

Согласно рекомендациям ВОЗ для северного полушария, в состав прививок против гриппа вошли следующие штаммы. Для трехвалентных вакцин:

- вирус гриппа А H1N1 (подобный штамму «Виктория»);

- вирус гриппа А H3N2 (подобный штамму «Дарвин»);

- вирус гриппа В (подобный штамму «Австрия»).

Состав четырехвалентных вакцин будет дополнен штаммом вируса гриппа В («Пхукет»).

— В нынешнем году привиться против гриппа можно будет трехвалентными российской вакциной «Флю-М» и французской «Ваксигрипп Тетра», а также четырехвалентной «Инфлювак Тетра» производства Швейцарии.

Когда начнется

— Подъем заболеваемости респираторными инфекциями на этот эпидсезон прогнозируется на январь — март. Пик, обычно с учетом статистики, приходится на февраль. Однако более высокая заболеваемость, чем в летний период, начинает регистрироваться с началом учебного сезона и в целом с наступлением осени, чему способствует сырая и влажная погода, а также уменьшение количества солнечных дней.

К слову, результаты дозорного и рутинного эпидемиологического слежения за гриппом с декабря 2022 года по конец марта 2023-го показали, что более 90% всех заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом не были вакцинированы. А заболеваемость гриппом среди привитых была в 6,7 раза ниже, чем среди невакцинированных.

Симптомы и меры профилактики

Признаки респираторных заболеваний — подъем температуры, насморк, кашель, боль в горле, общая слабость и быстрая утомляемость. Для гриппа помимо этих симптомов также характерна ломота в теле, суставах, мышцах.

— Все респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем. При чихании и кашле, дыхании заболевший человек может распространять инфекционные патогены. Например, при гриппе или коронавирусной инфекции, чтобы заразиться, достаточно побыть с заболевшим человеком на расстоянии менее метра на протяжении нескольких минут.

Меры профилактики респираторных инфекций остаются все те же: соблюдение социального дистанцирования, минимизация посещения массового скопления людей, респираторный этикет, мытье рук.

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