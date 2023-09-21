Политолог: Путин выбросит Лукашенко за борт 2 21.09.2023, 15:48

9,946

История с Нагорным Карабахом должна заставить белорусского диктатора задуматься.

Российские «миротворцы», которые находились на территории Нагорного Карабаха, никак не вмешались в военные действия между Азербайджаном и армянскими силами.

Мог ли быть сговор между Путиным и Алиевым? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к белорусскому политологу Дмитрию Болкунцу:

— Если брать в этом ключе, то, полагаю, может существовать определенная договоренность между Баку и Москвой по вопросу Нагорного Карабаха. Допускаю, что это могли быть спланированные действия, учитывая позицию Пашиняна в последних вопросах, которую он публично демонстрировал, включая ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Стоит упомянуть и ряд других действий, которые могли вызвать негативную реакцию в Москве.

Действия Азербайджана могут быть направлена на то, чтобы «подковырнуть» Пашиняна и привести к его уходу, а далее произвести какие-то трансформации.

Очевидно, что Баку и Турция имеют особые отношения. У них давний диалог. Позиция же Москвы в этом вопросе очень зависит от Турции, поэтому, допускаю, что была сделка. Тем более, что исторически у Армении и Турции отношения не очень хорошие.

— Может ли Путин подобным образом сдать Лукашенко?

— Политика — дело очень гибкое. Мы часто наблюдали, когда и западные страны сдавали своих ближайших союзников, с которыми раньше целовались.

Совсем недавно (в августе) мы наблюдали историю с Путиным, когда упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту погибли еще вчерашние соратники главы РФ.

Поэтому Лукашенко — это человек, который в какой-то момент будет выброшен за борт как отработанный, уже ненужный материал. Вопрос в том, как и когда это произойдет.

На днях очень интересный момент был в Вашингтоне, где Джо Байден встретился с руководителями пяти государств Центральной Азии. При этом очевидно, что в Туркменистане очень ярко выражена история с отсутствием каких-либо реальных выборов. США же в лице Байдена признает нового руководителя Туркменистана в качестве президента.

Получается, что национальные интересы перевешивают вопросы прав человека. Все ценности, которые часто декларируются с разных сторон, это все бутафория и такая дипломатическая озабоченность.

Если Путин посчитает необходимым избавиться от Лукашенко, то сделает это. Если сегодня Лукашенко для него в каком-то виде еще выгоден, то он будет его спасать и поддерживать, но в какой-то момент от него могут избавиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».