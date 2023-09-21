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Украинские морские пехотинцы уничтожили российскую пушку «Гиацинт-Б»

  • 21.09.2023, 15:56
  • 1,216
Украинские морские пехотинцы уничтожили российскую пушку «Гиацинт-Б»

Она была замаскирована на поле боя.

Силы обороны Украины обнаружили на поле боя замаскированную пушку «Гиацинт-Б» и уничтожили ее. Этот процесс удалось зафиксировать на видео, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

По его словам, это результат работы артиллеристов морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Они обнаружили и уничтожили замаскированную вражескую 152-мм пушку 2А36 «Гиацинт-Б».

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