Белорусский врач раскритиковал очередную инструкцию Минздрава 3 21.09.2023, 16:17

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Мифа о бесплатной и доступной медицине больше не существует.

Вчера случились официальные похороны мифа о бесплатной и доступной медицине в Беларуси, рассказывает «Белым халатам» врач Станислав Соловей.

Это прошло незаметно. На фоне новостей из Украины, войны в Карабахе, суде над членом «эскадронов смерти» в Швейцарии, трудно было заметить очередную инструкцию от Минздрава Беларуси: «О порядке оказания медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания, а также вне организации здравоохранения».

А ведь это важный и принципиальный документ, который надо вдумчиво читать и понимать, что именно стоит за этими строчками.

Смотрим пункт 15:

«При оказании медицинскоий помощи в амбулаторных условиях в форме плановоий медицинской помощи срок ожидания:

…выполнения инструментальных и иных исследовании составляет не более 90 рабочих дней со дня их назначения, а при подозрении на онкологическое заболевание – не более 45 рабочих дней;

начала лечения…, составляет не более 30 рабочих дней со дня гистологического подтверждения диагноза онкологического заболевания этому пациенту».

Это не что-то из ряда вон выходящее и не означает, что раньше, чем через 45 рабочих дней на МРТ вы не попадете, а операцию вам сделают не ранее, чем через 30 дней. Однако, по сути, власти официально подтвердили то, что и так было всем известно – в Беларуси существуют проблемы с доступностью медицинской помощи, особенно в небольших городах или деревнях. Теперь на возражение людей, почему они должны ждать 3-4 месяца колоноскопию или УЗИ сердца, будет ответ, что все по закону.

Но не это злит. Ведь признать проблемы и попытаться упорядочить систему – это правильные шаги. Но раздражает то, что в белорусском здравоохранении остались бессмысленные архаизмы, которые не несут ничего полезного, а являются просто разбазариванием и так дефицитного ресурса. На фоне огромного оттока медиков из страны, системных переработках и прочих общеизвестных реалиях, Минздрав оставил практику вызова врача на дом при любом чихе человека.

Пункт 48:

«Выход медицинского работника по месту жительства (месту пребывания) пациента осуществляется в случаях:

⁃ выраженных и резко выраженных ограничении жизнедеятельности пациента;

⁃ острых заболевании пациента».

К первому пункту вопросов нет, но вот под второй попадает острый ринит (сопли), острый ларингит (кашель) и любое другое заболевание из тех, которые зачастую даже не требует консультации врача и никак не препятствует походу в поликлинику.

Тут напрашивается один вывод: для этой системы медики являются расходным материалом, в разы более дешевым, чем МРТ или УЗИ.

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