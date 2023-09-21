Без тиктокеров не победить 1 Telegram-канал «Рывок и Прорыв»

21.09.2023, 16:10

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А как же сыновья Соловьева?

Российский тиктокер Милохин, попытавшийся недавно вернуться в РФ, но вынужденный вновь покинуть страну из-за угроз немедленно отправить его в армию, объявлен в розыск военкоматом Анапы. Видимо, за ретивостью анапского военкома стоят бдительные Мизулина-мл. и Соловьев-ст. У Мизулиной брат наслаждается мирной жизнью за границей, совершеннолетние сыновья многодетного Соловьева, если и не в Лондоне, как уверяют злые языки, то тоже не на фронте.

Но за Даню и Саню Соловьевых папа языком отрабатывает, а Даню Милохина как раз хотели наказать за язык – не то болтанул о путинской СВО.

И что за армия у нас такая, от которой не только бегут куда глаза глядят, но и которую политики и пропагандисты сами воспринимают исключительно как наказание? Не эти ли запугивания являются самой что ни на есть откровенной дискредитацией армии? Из-за провластных болтунов нет сегодня худших страшилок в России, чем, получить повестку о призыве или мобилизации, лишиться отсрочки и т.п.

В каком свете они сами выставляют армию России, которая никак не может обойтись без тиктокера Милохина? Или без беременной военнослужащей из Кабардино- Балкарии, которую осудили на 6 лет за уклонение от службы в период мобилизации?

Правда, дали отсрочку пока уже имеющийся ребенок не подрастет, до 2032 года. И ведь, если Путин все еще будет править, сядет, горемычная…

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