В РФ депутат-генерал предложил отправлять всех «тунеядцев» на фронт 11 21.09.2023, 16:23

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Андрей Гурулев

Такого термина в российском законодательстве пока не существует.

Российские власти хотят превратить всех безработных россиян в «пушечное мясо» для отправки на фронт, чтобы восполнить свои катастрофические потери в Украине.

С такой идеей в эфире одного из пропагандистских ток-шоу выступил депутат-генерал из госдумы РФ Андрей Гурулев, пишет New Voice.

Вероятно, таким образом кремлевский режим прощупывает различные варианты, как же ему организовать новую волну мобилизации, не обрушив при этом рейтинг российского диктатора Владимира Путина в преддверии так называемых «выборов» президента в 2024 году.

Так, согласно данным совместного расследования Conflict Intelligence Team и журналистов Важных историй, в среднем путь россиянина от повестки до похоронки занимает всего 4,5 месяца. При этом каждому пятому мобилизованному оккупанту не удается прожить на фронте и двух месяцев.

В свою очередь Гурулев предлагает восполнять потери ВС РФ за счет так называемых «тунеядцев», хотя такого понятия в российском законодательстве вообще нет.

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