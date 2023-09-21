Лукашенко: Нет никаких проблем в школьных «поборах»9
- 21.09.2023, 16:25
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Диктатор заявил, что «белорусы — не бедные люди».
Лукашенко не видит никаких проблем в сборе денег с родителей на нужды школы. Об этом он сообщил 21 сентября во время совещания по вопросам образования.
Диктатор подчеркнул, что деньги в стране на школы найдутся.
— Но если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные, — отметил Александр Лукашенко.