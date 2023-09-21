Ученые: Возле соседней звезды обнаружена планета похожая на Землю 21.09.2023, 16:31

1,076

Она состоит из твердого железа.

Ученые, представившие свое исследование в издании The Astrophysical Journal Letters, выяснили, что на расстоянии в 31 световой год от нас находится похожая по размерам на Землю планета, которая состоит из твердого железа. Как она могла сформироваться? У ученых есть несколько вариантов, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Экзопланету под названием Gliese 367 b нашли еще 2 года, но только сейчас астрономы смогли выяснить подробности ее структуры и уточнить размер и массу. Вокруг своей звезды планета совершает полный оборот за 7,7 часов и находится очень близкой к ней.

Ученые выяснили, что планета, вращающаяся вокруг звезды красного карлика Gliese 367 по размерам похожа на Землю. Только ее диаметр на 30% меньше. При этом масса экзопланеты составляет 63% массы Земли. То есть это чрезвычайно плотная планета, она в 2 раза плотнее Земли и ученые считают, что она состоит из твердого железа.

Из-за своей необычной структуры Gliese 367 b отнесли к такому очень редкому классу планет, как супер-Меркурии. По составу такие планеты похожи на Меркурий, но они больше и имеют большую плотность.

Каким образом могла сформироваться такая странная планета? У астрономов есть три варианта развития событий.

Gliese 367 b могла сформироваться в той части протопланетного диска своей звезды, которая была очень богата железом. Но ученые считают такую возможность маловероятной, но не исключают ее.

Экзопланета могла образоваться, как и Земля, то есть как каменистая планета с плотным железным ядром, которое окружала толстая мантия. Но затем планета лишилась своей мантии и осталось только железною ядро. Возможно к этому привели столкновения с другими протопланетами в ранней истории формирования данной звездной системы. Этот вариант ученые считают более вероятным.

Но есть еще одна вероятная возможность для формирования Gliese 367 b, которую не отбрасывают ученые. Эта планета может быть плотным ядром газового гиганта, похожего на Нептун. В этом случае планета сформировалась дальше от своей звезды, а затем мигрировала ближе к ней. В результате сильное излучение красного карлика испарило всю газовую оболочку планеты, оставив лишь железное ядро.

По словам ученых, пока что эта планета остается настоящей загадкой, которую еще предстоит разрешить в ходе дальнейших наблюдений.

В рамках этого исследования астрономы также обнаружили две ранее неизвестные экзопланеты, которые также вращаются вокруг звезды Gliese 367.

Первая получила название Gliese 367 с и она совершает полный оборот вокруг звезды за 11,5 дней, а вторая, где год продолжается 34 дня, получила название Gliese 367 d. Эти планеты, находятся дальше от родной звезды и имеют меньшую массу, чем Gliese 367 b. Ученые считают, что наблюдение за этими экзопланетами может дать подсказки о том, как на самом деле появилась Gliese 367 b.