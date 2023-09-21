Самолеты российских авиакомпаний стали в два раза чаще ломаться в полете 21.09.2023, 16:41

Чаще всего неполадки происходят в двигателях.

С января по август 2023 года в России было зафиксировано более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов, которые используют российские авиакомпании, показало исследование «Новой газеты. Европа». Это в 2,2 раза чаще среднего уровня, который наблюдался с 2018 по 2022 год: тогда в среднем фиксировалось 55 инцидентов.

Чаще всего неполадки происходят в двигателях (30% случаев) и шасси (25% случаев) самолетов. Также часто встречаются проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования и лобовым стеклом (по 3–6% случаев на каждую из перечисленных проблем).

Открытые источники не предоставляют полную картину авиапроисшествий с участием российских самолетов. Например, внутренний документ авиакомпании «Россия» свидетельствует о 184 авиаинцидентах в компании в период с 2020 по 2022 год, однако в открытых источниках можно найти упоминания только о 13 случаях с самолетами этой авиакомпании за тот же период.

Более 80% смертей в авиакатастрофах с самолетами российских авиакомпаний приходилось на самолеты, зарегистрированные и обслуживавшиеся в России. Риск погибнуть в авиакатастрофе на таких самолетах оказался в 20 раз выше, чем на самолетах «лизингового сектора».

Из имевшихся у российских авиакомпаний на апрель 2022 года 817 иностранных самолетов по меньшей мере 72 (9%) уже пережили минимум одну поломку, которую устраняли несертифицированные сервисы с использованием деталей неизвестного происхождения. Одним из источников деталей могла стать «каннибализация» самолетов. К январю 2023 года на запчасти оказалось разобрано 25–30% парка.

Авиапроисшествия участились на фоне уменьшения авиатрафика после начала войны в Украине. Закрытая статистика Росавиации, на которую ссылались «Ведомости», сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний в 2022 году составил 86% от уровня 2021 года и 75% от предпандемийного 2019 года.

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