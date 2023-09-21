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ВСУ нанесли удары по складам РФ под Васильевкой

  • 21.09.2023, 16:54
ВСУ нанесли удары по складам РФ под Васильевкой

Детонация продолжалась несколько часов.

Силы обороны Украины нанесли удар по технике россиян и складах боеприпасов на оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

- После «бавовны» в Мелитополе вблизи Моторного завода, где ликвидировано несколько десятков российских офицеров и ранен командующий 58 армии, оккупанты до сих пор разбирают завалы своего штаба, - говорится в заявлении.

Федоров рассказал, что в Васильевском районе недалеко от линии фронта «прилетело» по технике и складах боеприпасов армии РФ. Детонация продолжалась несколько часов.

Также ВСУ нанесли удары по местам базирования оккупантов в районе села Пришиб. Россияне бежали по полю и пытались вывезти то, что уцелело. По словам Федорова, чем больше «прилетает» оккупантам, тем сильнее террор они устраивают.

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