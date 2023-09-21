Какая погода ждет белорусов на выходных 21.09.2023, 17:01

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Прогноз на 22-24 сентября.

22 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, местами по стране +7..+9°С, максимальная днем +22..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится, пишет pogoda.by.

23 сентября большая часть территории республики в основном останется под влиянием области повышенного атмосферного давления, утром и днем на западную половину страны ожидается перемещение фронтального раздела с территории Польши. Переменная облачность. Ночью местами по западу, утром и днем преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер южной четверти порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +21..+28°С.

24 сентября территория страны будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта, вслед за которым начнут поступать прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, ночью местами по стране ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-востоку страны +24..+28°С.

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