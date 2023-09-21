закрыть
21 сентября 2023, четверг, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гродненец купил мебель в рассрочку, а на него за это завели уголовное дело

1
  • 21.09.2023, 17:31
  • 5,210
Гродненец купил мебель в рассрочку, а на него за это завели уголовное дело

Как такое возможно?

Житель Гродно приобрел мебель в рассрочку по поддельной справке о доходах.

— 26-летний житель Гродно так хотел купить мебель, что пошел на фальсификацию. Молодой человек минимум дважды приходил в магазин за покупками. Приобретал товар в рассрочку, а для совершения этой процедуры необходимо было предоставить справку о доходах. Поскольку гражданин нигде не работал, то он подделал справку, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Таким образом гродненец получил мебель на 1300 рублей.

За подделку документов возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип