Гродненец купил мебель в рассрочку, а на него за это завели уголовное дело 1 21.09.2023, 17:31

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Как такое возможно?

Житель Гродно приобрел мебель в рассрочку по поддельной справке о доходах.

— 26-летний житель Гродно так хотел купить мебель, что пошел на фальсификацию. Молодой человек минимум дважды приходил в магазин за покупками. Приобретал товар в рассрочку, а для совершения этой процедуры необходимо было предоставить справку о доходах. Поскольку гражданин нигде не работал, то он подделал справку, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Таким образом гродненец получил мебель на 1300 рублей.

За подделку документов возбуждено уголовное дело.

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