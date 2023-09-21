Гродненец купил мебель в рассрочку, а на него за это завели уголовное дело

Гродненец купил мебель в рассрочку, а на него за это завели уголовное дело1
- 21.09.2023, 17:31
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Как такое возможно?
Житель Гродно приобрел мебель в рассрочку по поддельной справке о доходах.
— 26-летний житель Гродно так хотел купить мебель, что пошел на фальсификацию. Молодой человек минимум дважды приходил в магазин за покупками. Приобретал товар в рассрочку, а для совершения этой процедуры необходимо было предоставить справку о доходах. Поскольку гражданин нигде не работал, то он подделал справку, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Таким образом гродненец получил мебель на 1300 рублей.
За подделку документов возбуждено уголовное дело.