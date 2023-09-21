«Наводишь на север — показывает запад» 21.09.2023, 18:38

В России запустили странное приложение для борьбы с беспилотниками.

«Общероссийский народный фронт» разработал приложение, с помощью которого граждане могут передать информацию о беспилотниках, ракетах, взрывах, диверсантах и различных подозрительных лицах.

«Всеобщая бдительность <…> позволит предотвратить или минимизировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций», — говорится в аннотации.

Для идентификации используется номер мобильного телефона. Кроме того, программа запрашивает доступ к местоположению, а также к фото, мультимедиа и другим файлам на устройстве. Без предоставления этих данных отправить сигнал невозможно.

При входе в приложение появляется предупреждение о том, что передача «фейковой» информации грозит уголовным делом по статье 306 УК о заведомо ложном доносе, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Человек должен подтвердить, что ознакомлен с ответственностью, иначе использовать сервис нельзя.

Чтобы оповестить об опасности, необходимо расположить телефон по направлению движения объекта, выбрать вид угрозы из списка и нажать кнопку «Сообщить», после чего сигналом займутся спецслужбы («ответственные сотрудники государственной власти»).

По данным Google Play, приложение скачали более 50 тысяч раз. Однако люди недовольны качеством сервиса и оценивают его на «тройку». В частности, очень много отзывов посвящены некорректной работе компаса. «Наводишь на север — показывает запад. В итоге получается, что ты передаешь неверную информацию», — пишет один из пользователей.

«Ничего не работает: компас показывает только север (когда телефон направлен на север) или северо-восток в любых других положениях телефона, а при выборе любой опасности (беспилотник, ДРГ и пр.) выдает ошибку», — говорится в другом отзыве. Еще один человек указал на зависание смартфона при попытке определить направление движения и координаты объекта.

Также людей пугает предупреждение об уголовном деле за ложные показания. «Человек скачивает приложение, желая помочь. А ему сразу: „Ты смотри тут нам! Не вздумай хулиганить“», — пишет один из пользователей, отмечая, что из-за этого он удалил программу.

Приложение было представлено 17 августа. Судя по сообщению ОНФ, за месяц оно помогло сбить лишь два беспилотника над территорией Брянской области.

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