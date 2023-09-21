Премьер Армении раскритиковал российских «миротворцев» в Карабахе 3 21.09.2023, 19:03

6,006

Никол Пашинян

Никол Пашинян озвучил вопросы, которые у него накопились к РФ.

Армения несет свою долю ответственности за итоги конфликта в Нагорном Карабахе, однако не следует закрывать глаза на неудачи российских миротворческих войск, размещенных в регионе. Такое мнение озвучил 21 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет Armenpress.

Премьер-министр Армении заметил, что в российской прессе много разговоров о том, что его страна в своих неудачах пытается обвинить Россию.

— Мы не перекладываем никакой ответственности за наши неудачи. Есть четкое Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, где Лачинский коридор должен был находиться под полным контролем российских миротворческих сил, российские миротворческие силы должны были контролировать безопасность гражданского населения. И мы еще 1,5 года назад последовательно начали поднимать вопрос о том, что процессы идут не по тому пути. Мы несем свою долю ответственности, однако, с другой стороны, я не думаю, что мы все должны закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе, — сказал премьер-министр.

Пашинян напомнил, что в прошлом году представители российских миротворческих сил убедили жителя Мартакерта, отвезли его в поле, гарантировали его безопасность, сказали ему, что он может пахать свое поле на тракторе, однако азербайджанский снайпер убил тракториста в то время, когда рядом с ним сидел миротворец. По словам премьер-министра, многие вопросы российская сторона просто не хотела поднимать.

— Почему произошла эта последняя вспышка? Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? В конце концов, все били тревогу по этому поводу, мы же говорили, что Нагорный Карабах окружен азербайджанской военной техникой. Почему тогда не была осуществлена эта посредническая деятельность? Это вопросы, на которые необходимо ответить, — сказал Пашинян.

Напомним, 19 сентября армия Азербайджана начала обстреливать населенную армянами часть Нагорного Карабаха, называя это «антитеррористическими мероприятиями». Бои шли сутки, погибло до 200 человек. Уже к полудню 20 сентября стороны договорились о прекращении огня. Армения и ее премьер Никол Пашинян так и не вмешались в ситуацию, в стороне остались и российские миротворческие силы. Сейчас непризнанная республика Арцах фактически капитулировала перед Баку, а ее правительство должно самораспуститься.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».