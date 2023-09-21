В центре Минска почти за 3 млн рублей продают четырехкомнатную квартиру 1 21.09.2023, 19:09

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Как выглядит жилье за такую сумму.

В доме, который в начале 1970-х построили для высшего руководства БССР, продается четырехкомнатная квартира с дорогим, качественным, хотя и не очень современным ремонтом. Жилье стоит почти 3 млн рублей. «Зеркало» посмотрело, что собой представляет эта недвижимость.

Квартира находится в центре Минска, на пятом этаже семиэтажного дома № 10 в переулке Войсковом. Отсюда до площади Победы можно дойти пешком всего за 4−5 минут. В доме всего один подъезд, на каждом этаже находится по три квартиры. Территория возле него огорожена, есть зеленая закрытая зона отдыха для жильцов и собственная парковка.

Квартира занимает площадь 150 м2, из которого жилая — чуть больше 94 «квадратов». Три комнаты изолированы, есть два балкона. Лоджия в 15 «квадратов» оборудована автономным электроподогревом и панорамными раздвижными окнами. Также имеется подвал.

Четырехкомнатная квартира на пер. Войсковом в Минске. Фото: realt.by

Четырехкомнатная квартира в переулке Войсковом в Минске. Фото: realt.by

В квартире был сделан капитальный ремонт, во время которого заменили электропроводку, трубы, выровняли стены и потолок, установили стеклопакеты из дуба, подоконники из мрамора. На полу уложен паркет из дуба, причем все полы с подогревом, межкомнатные двери из массива ольхи. Кондиционирование есть в каждой комнате.

Вся мебель в квартире из Италии, ее изготавливали под заказ. Установлены австрийские люстры и светильники. Кухонный гарнитур из натурального дерева, а столешница и скиналь — из мрамора.

Техника на кухне встроенная, сделана в Германии. Есть комбинированная плита (можно готовить с помощью электричества или газа), два духовых шкафа, холодильник с ледогенератором и аналогичной по размерам морозильной камерой, посудомоечная машина.

Квартира стоит 2 836 287 рублей, или 870 000 долларов, цена за «квадрат» — 18 808 рублей, или 5769 долларов.

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