«Чревато всплеском инфляции и резким ужесточением монетарной политики» 21.09.2023, 19:35

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Экономист — о стремлении лукашистов выполнить план по росту ВВП.

Вряд ли властям удастся довести рост экономики до запланированных 3,8% по итогам этого года. Однако попытка нагнать рост для выполнения плана может привести к негативным последствиям для экономики в будущем. Об этом во время брифинга рассказал научный сотрудник BEROC Анатолий Харитончик, передает «Зеркало».

Попытка нагнать ВВП до планируемого уровня может выйти боком

— Насчет выхода на рост ВВП на 3,8% — у меня такой уверенности нет. Предполагаю, что рост будет вблизи 3%, может быть, слегка выше, с учетом того, что рост российской экономики остается более высоким, чем ранее ожидалось, — и это оказывает достаточно сильную поддержку белорусской промышленности. Кроме того, монетарное стимулирование (возможно, и фискальное) пока сохраняется, — сообщил экономист Анатолий Харитончик.

По его оценке, побочным эффектом стремления стимулировать рост экономики, чтобы по итогам года достичь установленной планки в 3,8%, станет накапливание дисбалансов. Они, в свою очередь, могут вылиться в ускорение инфляции.

— Тот рост, который есть в текущем году, частично является естественным. Так как в прошлом году экономика сильно упала, сформировался отрицательный разрыв выпуска, то есть у нас было пространство для восстановления. И это нормально, что после спада мы росли быстрее. Но частично этот рост является избыточным и достигнут за счет сверхусилий по стимулированию внутреннего спроса, — комментирует экономист и добавляет: — Пока имеющиеся дисбалансы не критические, но проблема в том, что они постоянно накапливаются. Если будет продолжаться чрезмерно мягкая монетарная политика, тотальный ценовой контроль, то все сложнее будет сдерживать их перетекание в реальность. Это чревато и всплеском инфляции и необходимостью резкого ужесточения монетарной политики. Когда это будет, сказать сложно. Скорее всего, это история второй половины 2024 и 2025 годов.

Экономист рассказал, что в августе рост ВВП замедлился до 4,3% после 7,6% в июле. В основном это замедление было связано с более низким урожаем зерна в этом году по сравнению с прошлым. В целом, по оценке эксперта, объем ВВП сейчас выше уровня, который экономика способна генерировать, наиболее эффективно используя имеющиеся факторы производства.

— Рост ВВП в августе во многом был связан с наращиванием инвестиций в основной капитал и поддержанием высокого уровня потребительского спроса, — отмечает экономист.

Цены, которые не подвержены регулированию, продолжают активно расти

Анатолий Харитончик отметил сохранение высокого и даже несколько избыточного уровня внутреннего спроса. Чтобы его удовлетворять, предприятиям необходимо задействовать трудовые ресурсы и капитал сверх их наиболее эффективного уровня.

— Обычно это ведет к ускорению роста цен. В Беларуси же пока этого не наблюдается. Если мы посмотрим на инфляцию, то в августе она у нас замедлилась. Это связано с сохранением слабой динамики ее базового компонента, в то время как не базовая инфляция оставалась повышенной — во многом из-за удорожания (с устранением сезонности) плодоовощной продукции и эффекта повышения цен на табачные изделия.

Уточним, что базовая инфляция рассчитывается без учета сезонного снижения или повыгения цен.

Экономист отмечает, что рост цен на непродовольственные товары сохраняется на уровне нуля — это «экстремально низкий уровень для Беларуси». По мнению экономиста, это стало результатом политики тотального ценового контроля. В то же время инфляция в нерегулируемых услугах остается вблизи 10%. Это связано с тем, что сторона предложения не поспевает за сильно растущим спросом, который вызван в том числе ростом зарплат, говорит Анатолий Харитончик.

При ослаблении ценового контроля цены на непродовольственные товары тоже могут значительно возрасти, прогнозирует эксперт.

Во внешней торговле картина меняется

В августе был рост экспорта товаров, отмечает эксперт. На это указывает динамика в обрабатывающей промышленности. Распределение роста экспорта по областям указывает на возможное наращивание выпуска калийных удобрений и продуктов нефтепереработки. «Но нельзя исключать, что машиностроительные предприятия продолжают получать заметную поддержку со стороны спроса в России, в том числе со стороны военно-промышленного комплекса», — подчеркивает аналитик.

Тем не менее, если смотреть на картину во внешней торговле в целом, там видно, что баланс внешней торговли товарами и услугами перешел к дефициту.

— И в июне, и в июле был дефицит внешней торговли. Он был связан как с увеличением дефицита в сегменте товаров, так и с сокращением профицита в торговле услугами. Если в товарах это во многом связано с опережающим наращиванием импорта товаров в условиях стимулирования внутреннего спроса, то сокращение профицита торговли услугами объясняется продолжающейся стагнацией в транспортной отрасли и в IT-сфере, — объясняет Анатолий Харитончик.

— Тут следует отметить, что в текущем году активно восстанавливалась промышленность. Мы видели восстановление оптовой торговли. Но это не привело к восстановлению грузооборота. Вероятно, это связано с потерей транзита, но также может означать, что все большую роль в грузоперевозках начинают играть, возможно, российские компании, может РЖД, — такое предположение высказывает эксперт.

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