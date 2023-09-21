ОАЭ присоединятся к технологическим санкциям против России 21.09.2023, 20:19

После начала войны Эмираты стали одним из крупнейших хабов для параллельного импорта в РФ.

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля в отношении России — аналогичного тому, что в рамках санкций ввели США и Евросоюз.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, меры ОАЭ могут коснуться чипов и десятков других двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. Если экспортный контроль будет задействован, то для поставок такой продукции в РФ потребуется лицензия правительства ОАЭ.

После начала войны и введения санкций Эмираты стали одним из крупнейших хабов для параллельного импорта в Россию: тысячи компаний открыли представительства в Дубае, куда, по оценкам Fortune, вместе с деньгами перебрались до 30% состоятельных россиян. Это вызвало гнев европейских и американских чиновников, которые как минимум трижды в этом году посещали ОАЭ, чтобы убедить местные власти пресечь нарушения санкций.

Последний такой визит состоялся в сентябре 2023 года, рассказывают источники Bloomberg: делегации из США, Британии и ЕС выразили озабоченность тем, что Эмираты остаются транзитным хабом, через который в Россию попадает подсанкционная продукция.

Теперь западные дипломаты настаивают, чтобы ОАЭ ввели экспортный контроль в отношении 45 товарных позиций, включая высокотехнологичные. Среди них, например, — электроника для дронов, крылатых ракет и вертолетов, которые используются в войне против Украины. Окончательного решения о присоединении к технологическим санкциям против России в ОАЭ еще не приняли, подчеркивают источники Bloomberg. Взамен Эмираты рассчитывают на исключение из «серого списка» стран FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Предыдущие визиты западных чиновников в ОАЭ заканчивались плачевно для российских компаний. Зимой замминистра финансов и куратор финансовой разведки США Брайан Нельсон предупредил местных чиновников о готовности вводить санкции против компаний и физлиц, помогающих обходить меры в отношении России. Спустя несколько дней после визита Нельсона «дочку» в ОАЭ был вынужден закрыть Сбербанк, а еще через две недели местный регулятор отозвал лицензию на банковские операции у «дочки» МТС-Банка.

В апреле стало известно, что второй по размеру активов банк ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начал блокировать инвестиционные счета клиентов из РФ, которые переводили в Дубай активы, хранившиеся в европейских депозитариях.

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