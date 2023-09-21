Ученые назвали стратегию при недосыпе 2 21.09.2023, 20:27

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Она может помочь бороться с сонливостью и усталостью.

Новоиспеченные родители и работники ночных смен прекрасно знают, что такое «недосып». Увы, но с таким образом жизни очень сложно хорошо выспаться, чтобы чувствовать себя бодро. Новый анализ сна показал, что существует стратегия, которая может помочь бороться с сонливостью и усталостью во время длительных периодов без ночного сна, чтобы бороться с недосыпом.

Как оказалось, при бодрствовании всю ночь два сеанса дневного сна — 90 минут + 30 минут — являются оптимальным выбором для хорошего самочувствия. Такой подход намного лучше, чем один сеанс сна в 120 минут.

Что означают эти цифры?

Исследование проводилось японскими учеными из Университета Хиросимы. Они решили изучить, как помочь медсестрам, которым разрешается спать до двух часов во время ночной смены, чтобы компенсировать сбой в биологических часах.

В рамках исследования авторы проанализировали данные предыдущих научных работ. Именно так они поняли, что спать два часа подряд, то есть 120 минут менее эффективно (работники, которые спали один раз в полночь, почувствовали сонливость уже в четыре часа утра и это состояние продолжалось до конца смены). Люди, которые спали 90 минут до полуночи, а затем 30 минут в три часа ночи, могли не чувствовать сонливость до шести утра.

Авторы работы уверены, что такой подход поможет не только работникам ночных смен, но и новоиспеченным родителям.

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