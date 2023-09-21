Белорусы за год стали потреблять больше интернет-трафика 1 21.09.2023, 20:54

На 25%.

За последний год потребление интернет-трафика в Беларуси выросло на 25%. Об этом заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, передают «Минск-Новости».

Гендиректор «Белтелекома» Юрий Петрученя заявил, что зарубежные коллеги активно изучают опыт Беларуси: «Многие интересуются таким проектом, как «Умный город», цифровой платформой «Мой университет». В «Умный город» вовлечены без малого 60 райцентров — чуть ли не каждый второй в стране».

Обратил он внимание и на такой показатель, как проникновение волоконно-оптических линий связи в домохозяйства. Беларусь по нему занимает сегодня 11-е место в мире и лидерские позиции в Европе, говорит Петрученя: «Еще в 2020 г. мы завершили прокладку волоконно-оптических линий связи к населенным пунктам в более чем 100 домохозяйств. Уже на 80% обеспечили населенные пункты с количеством домохозяйств от 50 до 100 — в ближайшее время эту работу завершим. Параллельно занимаемся прокладкой волоконно-оптической инфраструктуры к населенным пунктам с менее чем 50 дворов. Садовые товарищества также входят в область нашей деятельности».

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