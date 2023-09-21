Пентагон: Abrams будут в Украине в ближайшие дни и недели 3 21.09.2023, 21:15

1,156

Их отправка происходит по графику.

Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину. Их отправка происходит по графику.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

«Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели», - заявил он.

При этом Райдер отказался сообщить детали поставки Abrams, ссылаясь на безопасность.

По его словам, встреча президента Владимира Зеленского с представителями Пентагона была «теплой».

«Было понятно, что президент Зеленский очень ценит поддержку со стороны США», - сказал Райдер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».