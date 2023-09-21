Пентагон: Abrams будут в Украине в ближайшие дни и недели

Пентагон: Abrams будут в Украине в ближайшие дни и недели3
- 21.09.2023, 21:15
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Их отправка происходит по графику.
Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину. Их отправка происходит по графику.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
«Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели», - заявил он.
При этом Райдер отказался сообщить детали поставки Abrams, ссылаясь на безопасность.
По его словам, встреча президента Владимира Зеленского с представителями Пентагона была «теплой».
«Было понятно, что президент Зеленский очень ценит поддержку со стороны США», - сказал Райдер.