Каждые 21 тысячу лет Сахара превращается в цветущий оазис 21.09.2023, 22:28

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Невероятно, но факт.

Сахара, кажущаяся вечной пустыней, на самом деле переживает значительные изменения каждые 21 000 лет. К этим выводам пришли ученые из Финляндии и Великобритании в ходе совместного исследования.

Последний период, когда эта территория была зеленым лесом, был между 15 000 и 5 000 лет назад. Новое исследование подтверждает, что такие «зеленые» интервалы не случайны, а являются частью циклической трансформации, меняющей пески в пышные леса и обратно.

Трансформация обусловлена изменениями в орбите Земли вокруг Солнца, что влияет на сезонность и количество получаемой энергии. Эти изменения влияют на силу африканского муссона, который контролирует распространение растительности в этом регионе.

Исследователи также предполагают, что ледяные щиты на высоких широтах в Северном полушарии могли влиять на этот цикл. Во времена ледниковых периодов пустыня не зеленела, потому что ледяные щиты охлаждали атмосферу и подавляли рост растительности.

Эти циклические изменения в Сахаре оказывают значительное воздействие на историю человечества, включая миграции из Африки. Сахара может быть как непроходимым барьером, так и удобным путем в зависимости от своих климатических условий.

Эти выводы позволяют лучше понять климатические изменения Сахары за последние 800 000 лет и их влияние на человеческую историю и эволюцию.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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