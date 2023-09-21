CNN: Конгресс США одобрит $24 млрд для Украины 21.09.2023, 22:31

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Зеленский сегодня встретился с представителями Конгресса США.

Журналисты CNN пишут, что Конгресс США поддержит выделение дополнительного финансирования для Украины в размере 24 млрд долларов, даже несмотря на разногласия. Об этом заявил республиканец Майкл Маккол после встречи президента Владимир Зеленский с конгрессменами в Вашингтоне.

«Конечно, я имею в виду, что им это (дополнительное финансирование от США. – Ред.) нужно, и они (украинцы. – Ред.) это получат», – сказал Маккол.

29 депутатов-республиканцев в США 10 августа подписали открытое письмо с призывом не выделять Украине пакет помощи на $24 млрд. Как минимум до тех пор, пока они не получат удовлетворительных ответов на вопрос о том, как используются деньги и как проходит наступление ВСУ.

При этом 30 депутатов от Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на предоставление нового пакета помощи Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.

Под этим письмом оставили подписи 23 члена палаты представителей и шесть сенаторов. Издание отмечает, что даже небольшой группы несогласных депутатов будет достаточно, чтобы заблокировать дальнейшие поставки оружия Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кевин Маккарти во время сегодняшней встречи с Зеленским выразил некоторое разочарование администрацией президента США Джо Байдена, сказав, что им необходимо увидеть план победы, подотчетность и т.п. для того, чтобы увеличить объем военной помощи.

Однако, по его убеждению, он сможет привлечь на свою сторону республиканцев, скептически настроенных на увеличение помощи и поставок для Украины.

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