Белорус проехал 1600 километров на уникальном веломобиле 21.09.2023, 22:37

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Он побывал в Нидерландах, Германии, Польше и Литве.

За это время на веломобиле он проехал 1600 километров. Такая техника, как и обычный велосипед, приводится в движение не двигателем, а при помощи педалей. Об этом сообщает портал NewGrodno.by.

В веломобиле стоит удобное анатомическое сиденье, в котором тело не затекает. Весит сам «аппарат» 32 килограмма. Как отмечает Георгий, крутить педали здесь ничуть не сложнее, чем в обычном велосипеде.

Впрочем, как бы легко ни было, но за время путешествия он похудел на 5 кг. Говорит, потому что постоянно был в движении.

Ехал, кстати, не спеша. Старался по дороге посмотреть на окрестности. За день проезжал 4-5 городов.

Веломобиль позволят разогнаться очень прилично. «Однажды на автобане набрал 77 километров в час. Было ли страшно? На автобане – нет. А вот ездить по узким дорожкам на скорости около 50 поначалу было непривычно», – признается путешественник.

Будет ли следующее путешествие? «Обязательно, но сейчас надо восстановиться и прийти в себя. Впечатлений масса, надо все осознать, разложить по полочкам. Кроме того, стоит дать отдохнуть организму», – резюмирует Георгий.

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