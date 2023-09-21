«Белавиа» запустила новые тарифы на рейсы в Индию 21.09.2023, 22:43

Билеты дешевле обычных, но есть условие.

Авиакомпания «Белавиа» запустила новый тариф на рейсы в Индию — купить билет по более низкой цене могут путешественники, которые летят без багажа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

По новому тарифу «Лайт» билет в одну сторону из Минска в Дели стоит от 278,67 евро. Путешественник может взять с собой только ручную кладь стандартного размера, но не багаж.

Напомним, «Белавиа» запустила прямое регулярное авиасообщение с Индией 11 августа. Рейсы выполняются дважды в неделю.

Стандартный билет в одну сторону обойдется от 319 евро, в обе — от 569 евро (тариф SMART, с багажом). Для сравнения, билет на прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дели стоит в два раза дешевле — около 160 евро.

Чтобы попасть в Индию, белорусам нужна виза. Получить ее можно онлайн на 30 дней, 1 год или 5 лет. Заявку нужно подавать не позднее чем за 4 дня до вылета на сайте indianvisaonline.gov.in — нужно лишь оплатить визу, заполнить анкету и приложить личное фото и скан паспорта.

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