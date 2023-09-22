Столтенберг: Восток идет в НАТО, а не НАТО на Восток
- 22.09.2023, 1:06
Страны, которые хотят вступить в альянс, имеют право сами определять свое будущее.
Североатлантический альянс не занимается агрессивным расширением на Восток, страны Восточной Европы самостоятельно решали вступить в него, заявил в ходе выступления в Нью-Йорке генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляцию вел Reuters.
«НАТО агрессивно расширяется на Восток? Нет, это Восток решает присоединиться к НАТО», — сказал он, назвав такое решение «демократическим и свободным».
Столтенберг привел в пример страны Восточной Европы, которые ранее уже вступили в блок, — Польшу, Латвию и Литву. По его словам, граждане этих стран, а не Россия, имеют право определять свое будущее. «Граждане Литвы принимают решение о том, что будет делать Литва», — подчеркнул он.