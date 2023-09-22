Цены на газ в Европе перешли к падению 22.09.2023, 4:32

Названа причина.

Европейские цены на природный газ уменьшаются из-за снижения рисков поставок из Норвегии и Австралии. Фьючерсы сначала упали на 6,1%, но затем частично отыграли это падение, пишет Bloomberg.

Две недели назад после новостей о забастовке на заводах Chevron в Австралии цены на газ в Европе подскочили сразу на 12%. Сейчас американская нефтегазовая компания и профсоюзы близки к заключению соглашения о прекращении забастовок на экспортных мощностях сжиженного природного газа (LNG) в Австралии уже 22 сентября.

Еще одной причиной опасений по поводу перебоев в поставках нефти накануне зимнего сезона спроса в Европе были длительные ремонтные работы на газопроводах в Норвегии.

Сейчас газовые потоки из Норвегии, крупнейшего поставщика в Европе, постепенно восстанавливаются. Однако работы на сети, доставляющей газ в терминал в Великобритании, продолжаются дольше, чем планировалось.

Возврат поставок происходит на фоне высоких европейских запасов газа и слабого спроса, который еще не полностью восстановился после энергетического кризиса из-за войны РФ против Украины.

Европейские хранилища заполнены примерно на 94%, что предохраняет от зимних рисков, включая чрезвычайно холодную погоду и большую конкуренцию с Азией за LNG.

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