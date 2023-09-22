Байден: Первые танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе 2 22.09.2023, 7:42

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Президент США сделал официальное заявление на встрече с Зеленским.

Президент США Джо Байден объявил о первых поставках Силам обороны Украины боевых танков М1 Abrams. Эта военная техника прибудет в Украину уже на следующей неделе.

Об этом глава США сказал во время переговоров с президентом украинского государства Владимиром Зеленским в Белом доме в четверг, 21 сентября, передает CNN. Также Байден объявил о новом пакете помощи украинской армии.

«Я сегодня согласовал новый пакет помощи, который содержит больше артиллерии, снарядов, противотанкового оружия. И также на следующей неделе первые танки Abrams будут доставлены в Украину», – сказал Байден.

Отметим, что США пообещали передать Украине танки Abrams еще в начале 2023 года. В январе Байден сказал, что украинская армия получит 31 танк Abrams. Из них планировали сформировать танковый батальон.

Издание Politico 1 сентября писало, что 200 украинских военных завершили тренировки на учебных танках Abrams на полигонах в Германии. Тогда журналисты утверждали, что первые десять из 31 обещанной машины прибудут в Украину к середине сентября 2023 года.

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