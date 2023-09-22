В Кремлевской больнице, где лежит Кадыров, начали происходить странные события 22.09.2023, 8:03

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На территории ЦКБ срочно сел вертолет.

В Центральной кремлевской больнице (ЦКБ) в Москве под вечер 21 сентября начали происходить странные события.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Сначала один за другим въехало несколько кортежей (по 4-5 машин), в том числе с мигалками.

На машинах либо чеченские номера, либо внутри жители Чечни. Все они направлялись к пятому терапевтическому корпус и реанимации. Он оказался оцеплен крепкими людьми из Чечни. А вскоре после этого на территорию ЦКБ сел вертолет.

Вчера Рамзан Кадыров якобы «заявил», что бывает в ЦКБ, но только, чтобы «навестить дядю».

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