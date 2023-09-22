Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакте военной помощи Украине на $325 миллионов 1 22.09.2023, 8:14

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Фото: Getty Images

Стало известно, что в него вошло.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи. Украинские военнослужащие получат от американских партнеров артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin, снаряды в РСЗО HIMARS и многое другое.

Об этом президент США Джо Байден сообщил во время встречи с Зеленским. Полный перечень оружия и техники, которое США передадут Украине, размещен на сайте Пентагона.

«Я сегодня согласовал новый пакет помощи, содержащий больше артиллерии, снарядов, противотанкового оружия. И также на следующей неделе первые танки Abrams будут доставлены в Украину», - сказал Байден.

Этот пакет, оцененный в 325 миллионов долларов США, включает:

ракеты ПВО АИМ-9М;дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра .50 для противодействия беспилотным летательным системам;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

«Новый пакет содержит значительный потенциал противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ. Это поможет Украине укрепить свою оборону перед зимой, вероятно, наполненной новыми атаками России на критически важную инфраструктуру Украины», – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом США не будут поставлять Украине армейские тактические ракетные системы (ATACMS).

«Президент постоянно говорит как со своими военными, так и со своими коллегами в Европе, а также с самими украинцами о том, что необходимо на поле боя на любом этапе войны, а затем о том, что могут предоставить Соединенные Штаты. Взвесив все это на сегодняшний день, он решил, что не будет предоставлять ATACMS, но он также не будет снимать ее со счетов в будущем», – сказал Салливан.

Стоит отметить, что пакет военной помощи включает 155-мм кассетные боеприпасы.

Это вторая партия кассетных артиллерийских боеприпасов, которые Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины. Первую партию 155-миллиметровых кассетных артиллерийских снарядов M864 украинские войска получили в июле 2023 года. Неуправляемые артиллерийские снаряды стреляют из стандартных 155-мм пушек НАТО, имеют максимальную дальность 29 километров и несут до 72 улучшенных боеприпасов двойного назначения.

Кроме того, ВСУ получили в новом пакете военной помощи дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

Также в пакет помощи Украине входят противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты управляемой реактивной системы залпового огня GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. США также передают Украины дополнительные противотанковые ракеты Javelin.

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