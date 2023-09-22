Скандальный эфир Соловьева на российском ТВ внезапно исчез 1 22.09.2023, 8:26

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Юрий Бойко

В нем пропагандист общался с предателем Украины Бойко.

Спустя три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко давал интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Оба собеседника вели ехидный диалог в то время, как российские военные сбрасывали на украинские города ракеты и бомбы.

Однако недавно пропагандистский YouTube-канал удалил эфир Соловьева с Бойко, что вызвало еще больше вопросов к пророссийским взглядам народного депутата.

Сайт obozrevatel.com выяснял, как РФ помогает нардепу Бойко «отбелиться» и какую реакцию от правоохранителей ждут украинцы.

Народный депутат от ОПЗЖ беседовал с пропагандистом 26 февраля. Еще за много лет до полномасштабного вторжения Соловьев не скрывал своей украинофобской позиции и открыто призывал уничтожить наше государство. Однако ни позиция пропагандиста, ни начало полномасштабной российской агрессии не помешало Бойко включиться в эфир и беседовать с рупором Кремля.

Во время разговора Соловьев жаловался, что в Украине «не слушают Путина» и везде «ищут диверсантов». В свою очередь Бойко принялся плясать под дудку кремлевского пропагандиста и ехидно насмехался над украинскими СМИ.

Еще большей циничности интервью добавили кадры российских терактов в украинских городах. Диалог Бойко и Соловьева происходил на фоне видео со взрывами многоэтажек в Киеве и других городах нашей страны.

Позже в сети обратили внимание, что эфир с Бойко был удален с YouTube-канала пропагандиста. Это связали в первую очередь с тем, что страна-агрессор РФ таким образом помогает народному депутату «отбелить» свою репутацию.

Также украинцы в соцсетях просят секретаря СНБО Алексея Данилова и начальника ГУ СБУ Василия Малюка обратить внимание на то, что Россия помогает народному депутату Бойко. Граждане нашей страны возмущены, что все выпуски пропагандиста на месте, а скандальное интервью нардепа пропало якобы по неизвестным причинам.

Напомним, некоторые коллеги Бойко из пророссийской ОПЗЖ уже оказались в поле зрения правоохранителей. Так, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которому было объявлено подозрение в государственной измене. Его было решено заключить под стражу до 13 ноября включительно.

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