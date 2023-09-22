Тень ВСУ над Крымом: россияне собираются бежать 22.09.2023, 8:34

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Фото: defence-ua.com

Украина начала систематическое уничтожение стратегических объектов врага.

За последнюю неделю Украина нанесла ряд ударов по военным объектам в Крыму. Оккупационные власти традиционно заявляют о «потерь нет» и работе ПВО, пытаясь скрыть масштабы разрушений. Так в среду ВСУ произвели успешное поражение командного пункта черноморского флота РФ. А в следующую ночь СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по аэродрому «Саки» в Крыму. О важности ударов по Крыму и роли украинских партизан в этих операциях – в эфире «Апостроф TV» рассказал майор запаса НГУ, ветеран украино-российской войны Алексей Гетьман:

— В результате комбинированного удара ВСУ были повреждены 12 вражеских самолетов на аэродроме «Саки». Это была подготовленная атака однозначно. Там расчитывался маршрут полета.

Следует также отметить работу украинских партизан, которые помогали в проведении этой акции. Ведь многие вопросы нужно было решить не только по этому аэропорту, но и по маршруту следования ракеты. Поэтому партизаны сообщали, какой маршрут наилучший для преодоления ПВО противника.

Что касается самого аэродрома, то это один из четырех основных аэродромов, которые враг использует для нанесения авиаударов по нашей территории. И уничтожение таких посадочных полос - это даже может быть выгоднее, чем уничтожение базирующихся на нем самолетов. Ведь самолетов у врага хватает, они могут их заменить, перебросив с других авиабаз. Тогда как уничтожение взлетно-посадочной полосы может вывести из строя аэродром на длительное время.

Уничтожение командного пункта ЧФ РФ

При уничтожении командного пункта россиян в Крыму использовались ракеты Storm Shadow, что бы там россияне не рассказывали о беспилотниках. Эти ракеты интересны тем, что они могут взрываться с определенной задержкой после попадания в объект поражения. То есть даже при попадании в бункер взрыв произойдет не на поверхности. Ракета благодаря кинетической энергии проникнет внутрь и там взорвется.

У Storm Shadow уже был «опыт» уничтожения бункеров: в 2012 году был уничтожен бункер диктатора Каддафи такой же ракетой. Командный пункт ЧФ РФ тоже был укрепленным местом, но это не помогло.

Это попадание показало два момента. Во-первых, эта ракета может разрушать укрепленные сооружения. Во-вторых, спутниковые снимки разрушенного объекта показали, что попадание было очень точным, отклонение было менее 1 метра.

Разрушен серьезный командный пункт - и вот именно это разрушение испугало гауляйтеров Крыма больше, чем уничтожение самолетов. Даже бункер не сможет их защитить. Возможно скоро увидим, как так называемые власти оккупированного полуострова начнут срочно выезжать с полуострова в «какие-то неотложные командировки» или под другими предлогами.

Шлагбаум в Крыму

Чтобы отрезать сухопутный коридор из Ростова в Крым, нам не обязательно выходить на самое побережье Азовского моря. Там на юге проходит железная дорога, которая является основной логистической цепью, по которой идет поставка в Крым и на юг Украины. Эта железная дорога идет от Волновахи через Токмак в Мелитополь и затем в Джанкой в Крыму. Когда мы начнем контролировать этот логистический маршрут, а следует напомнить, что до Токмака Силам обороны осталось 16 км, прекратится основная поставка врага.

А когда нам удастся продвинуться к Мелитополю и взять под контроль еще и автомобильные пути, то не нужно будет выходить на побережье Азовского моря, так как мы будем контролировать всю логистику врага. Ведь у россиян 75% снабжения идет по железной дороге, а только 25% - по дорогам. Затем останется разрушить Крымский мост и они останутся без поставок чего-либо. А собственных запасов у вражеской группировки будет на два, максимум три месяца.

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